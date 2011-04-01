У Медведєва зламався новенький ТУ-214: його пересадять на Airbus?

Спеціальний льотний загін "Росія", який відповідає за повітряні перевезення президента і інших вищих посадовців РФ, наступного року може одержати два нові літаки Airbus A-319. Про це повідомив прес-секретар керівника справами президента РФ Віктор Хреков, пише Newsru.

Видання пов`язує це зі скандальною ситуацією, коли Президент РФ Дмитро Медведєв на особистому досвіді відчув проблеми з електронною "начинкою" російських літаків і вирішив серйозно узятися за російський авіапром. Як пояснило джерело в оточенні президента, у Ту-214, на якому літав глава держави, під час останнього польоту виникли проблеми із стійкою шасі. Йдеться про "новий прекрасний літак вартістю близько 50 млн. доларів". Медведєв літав на ньому лише кілька разів, але "в даний час літак для експлуатації непридатний, його практично наново перебирають на заводі, щоб зрозуміти причину проблем, що виникли", - цитує слова джерела "Інтерфакс".

Сам Медведєв на засіданні Ради безпеки з питань авіаційної діяльності про цей випадок згадав тільки побіжно, зауваживши, що на особистому досвіді переконався в наявності проблем з електронною "начинкою" навіть у нових російських літаків. Ситуація з цивільним авіапромом, в цілому, за словами президента, пригнічує. "Достатньо сказати, що в 2010 році випущено всього 7 цивільних літаків - це дуже сумна цифра", - наводить слова Медведєва ІТАР-ТАРС. Але "справа не лише в скороченні кількості», а і в якості. Президент РФ розізлившися заявив, що російському авіапрому "нужно вкалывать, а не деньги требовать".