США припинили участь у військовій операції в Лівії

Збройні сили США припиняють безпосередню участь у військовій операції в Лівії - завершення місії буде покладене на Велику Британію, Францію та інших союзників по НАТО. Про це повідомили міністр оборони США Роберт Гейтс і голова Об`єднаного комітету начальників штабів ЗС США адмірал Майкл Маллен, передає Associated Press.

За словами голови Пентагону, відсьогодні Військово-повітряні сили США припинять авіаудари по військових об`єктах у Лівії. Також буде припинений запуск крилатих ракет "Томагавк" з американських есмінців і підводних човнів, що знаходяться біля узбережжя Лівії в Середземному морі. Водночас поки вирішено не відкликати кораблі із зони операції на той випадок, якщо силам НАТО ще знадобиться військову підтримку, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.