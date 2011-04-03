США припинили участь у військовій операції в Лівії

12:01, 03 квітня 2011
Світ
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Але кораблі залишаться біля узбережжя 

Збройні сили США припиняють безпосередню участь у військовій операції в Лівії - завершення місії буде покладене на Велику Британію, Францію та інших союзників по НАТО. Про це повідомили міністр оборони США Роберт Гейтс і голова Об`єднаного комітету начальників штабів ЗС США адмірал Майкл Маллен, передає Associated Press.

За словами голови Пентагону, відсьогодні Військово-повітряні сили США припинять авіаудари по військових об`єктах у Лівії. Також буде припинений запуск крилатих ракет "Томагавк" з американських есмінців і підводних човнів, що знаходяться біля узбережжя Лівії в Середземному морі. Водночас поки вирішено не відкликати кораблі із зони операції на той випадок, якщо силам НАТО ще знадобиться військову підтримку, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

 

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