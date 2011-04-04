Серед лівійських повстанців немає радикалів і ісламістів... поки немає

Серед лівійських опозиціонерів немає радикалів і ісламістів, проте коаліції варто поквапитися з наданням допомоги, щоб такі люди не з`явилися в країні, заявив офіційний представник Національної перехідної ради Лівії Алі Ауджалі, виступаючи у понеділок у Вашингтоні.

"Усі мене тут (у США) запитують, що являє собою лівійська опозиція, і чи немає в ній екстремістів і членів "Аль-Каїди". Суспільство в Лівії традиційно дотримується помірних поглядів, серед нас немає радикалів. У лавах опозиції є кілька науковців, професорів університету Бенгазі. У нас поки немає "Аль-Каїди", ми просто хочемо змін, свободи і шанування громадянських прав", - цитує РІА "Новости".

За словами Ауджалі, міжнародній коаліції варто активізувати зусилля з підтримки опозиції, зокрема шляхом ударів по армії Муамара Каддафі. Усунути від влади лівійського лідера слід якнайшвидше і будь-якими методами, оскільки в разі зволікання ймовірним є проникнення до країни ісламістів.

"Зараз наш кордон практично не охороняється, і якщо це триватиме, екстремісти у нас з`являться", - сказав представник ради, вказавши на ситуацію в Іраку. Він також заявив, після приходу до влади опозиції екстремізм в лівійському суспільстві точно не вкоріниться.