Покупець розкішного пентхауса потрапив у лапи нью-йоркського “Еліта-центру”

Алан Бріджес, який виплатив 1,2 мільйона доларів як заставу за розкішний пентхаус в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower Tampa, готовий подати до суду на американського мільярдера Дональда Трампа, повідомляє видання Mlive.com. Оскільки будівництво не велося протягом 10 місяців, Бріджес здивований, з якої причини він не може одержати заставу назад.

Компанія Everett, ексклюзивний брокер проекту, не відповідає на дзвінки, хоча об`єкт Trump Tower Tampa досі активно рекламується у неї на сайті. Спроби Бріджеса зв`язатися з керівництвом компанії-забудовника SimDag також не увінчалися успіхом.

Коли в 2005 році Бріджес вів переговори про купівлю пентхауса площею близько 750 квадратних метрів (8000 квадратних футів) загальною вартістю 6,15 мільйона доларів, він повинен був виплатити 20 відсотків його вартості готівкою і у формі безвідзивного акредитиву. Проте досі місцезнаходження цих грошей невідоме.

Тепер же, коли Трамп 25 травня 2007 року пред`явив позов SimDag, звинувачуючи її в зриві будівництва, і вимагає виключити своє ім`я з назви башти, Бріджес вирішив почати судове переслідування і SimDag, і Everett, і самого мільярдера.

Бріджес, виконавчий директор фірми GotRack.com, яка надає складські приміщення супермаркетам в Тампі і Орландо, - не єдиний постраждалий інвестор. Ще кілька покупців відмовилися коментувати свій невдалий досвід придбання нерухомості.

Оскільки Бріджес активно займається благодійністю, зокрема в Make-A-Wish Foundation і Florida Aquarium, він планував використовувати пентхаус для проведення різних заходів щодо збору коштів для цих організацій.

Інвестиції в будівництво 52-поверхової житлової будівлі Trump Tower Tampa (Башта Трампа у Тампі) заввишки 181 метр склали 309 мільйонів доларів.

Лента.ру