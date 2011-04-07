Китай завершив модернізацію купленого в Україні авіаносця

Китай практично закінчив модернізацію авіаносного крейсера «Варяг», усі роботи буде завершено цього року, пише Газета.ру з посиланням на New York Times.

Фотографії авіаносця вперше представлені широкій публіці, їх оприлюднило Сіньхуа.

Роботи з модернізації авіаносця, купленого у України в 1998 році, проводяться на верфі в прибережному місті Далянь на сході країни.

Публікація фотографій Сіньхуа супроводжується коментарем: «Великий авіаносець, який незабаром буде спущений на воду, стане реалізацією 70-річних амбіцій Китаю щодо створення власного авіаносного флоту», пише New York Times.

Згідно з повідомленням, до завершення наближаються всі види робіт, крім модернізації системи радарів.

Представник прес-служби міноборони Китаю відмовився коментувати оприлюднені фотографії, зазначивши, що «Китай відданий політиці миру».