Близько двох тисяч поляків пікетували Посольство Росії у Варшаві

Близько двох тисяч поляків у суботу ввечері пікетували Посольство Російської Федерації у Варшаві з вимогами надати правду про причини Смоленської катастрофи, що сталася 10 квітня 2010.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники вигукували антиросійські гасла та під вигуки „вбивця” спалили опудало глави російського уряду Володимира ПУТІНА.

Вони також вигукували гасла „Коморовський - геть в Москву!” та „Дайте скриньки - заберіть Бронька (скорочення від Броніслава)!”.

Пізніше учасники пікету перейшли до резиденції Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО та будинку уряду, які знаходяться поруч з Посольством Росії, й також скандували гасла проти Президента та прем’єра, зокрема називали їх зрадниками.

Крім того, учасники акції також пройшли повз Посольство США з вигуками «Допоможіть нам!».

За даними польських ЗМІ, одного із організаторів акції журналіста Gazeta Polska під час повернення додому затримала поліція. Кілька його знайомих вирушили пікетувати поліцейський відділок, однак близько опівночі затриманого звільнили.