Колишнього прем'єр-міністра Єгипту взяли під варту

Колишній прем`єр-міністр Єгипту Ахмед Назиф був узятий під варту в неділю після допиту у фінансовій прокуратурі за звинуваченням у корупції, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на єгипетські ЗМІ.

Поки Назиф проведе за гратами 15 днів, проте, швидше за все, термін буде продовжений.

У неділю Назиф давав свідчення у фінансовій прокуратурі. Допит тривав сім годин і стосувався махінацій з державними фінансами.

Після народного повстання 25 січня в Єгипті були ініційовані десятки кримінальних справ проти колишніх високопосадовців, яких звинувачують у корупції. Нині під вартою вже перебувають колишні керівники МВС, фінансів, туризму, житлового і комунального господарства, інформації. Кілька колишніх міністрів перебувають під домашнім арештом.