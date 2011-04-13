У Мінську заявили про затримання ймовірного «терориста»

Один із затриманих у справі про вибух в мінському метро, на думку білоруської прокуратури, є "ймовірним виконавцем теракту". Про це заявив заступник генерального прокурора республіки Андрій ШВЕД, як повідомляє РІА «Новости».

За його словами, про причетність цієї людини (її ім`я не розголошується) до теракту свідчать і власні свідчення затриманого, і записи з камер відеоспостереження.

Як повідомив раніше "КоммерсантЪ`", на записах видно, як людина закладає під лавку сумку, в якій, як вважається, знаходився вибуховий пристрій.

Про те, що в рамках розслідування затримано кілька осіб, стало відомо вже 12 квітня. Водночас повідомлялося, що людей, які офіційно мають статус підозрюваних, серед затриманих немає.

За підозрою в причетності до теракту затримано двох осіб, передає Лента.ру. Як розповів А.ШВЕД, ці люди знайомі один з одним. Обидва є громадянами Білорусі, уродженцями одного з обласних центрів.

Прокуратура також перевіряє, чи не причетні затримані до організації вибуху, який стався у липні 2008 року в Мінську. Справу про той вибух так і не було розкрито.

Коментуючи розслідування нинішнього теракту, у КДБ Білорусі заявляли, що розглядаються кілька версій того, що сталося. За однією з них, організатори злочину хотіли дестабілізувати обстановку в країні, за іншою - помститися силовим структурам за заарештованих соратників. Ще одна версія, згідно з КДБ, полягає у тому, що вибух влаштувала психічно хвора людина.

Розслідування теракту в метро узяв під особистий контроль Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Вибух на станції "Жовтнева" Мінського метрополітену стався увечері 11 квітня. Як стало відомо пізніше, детонував вибуховий пристрій потужністю приблизно 5-7 кг у тротиловому еквіваленті, начинений металевими елементами.

В результаті, загинули 12 осіб, близько 200 отримали поранення. За даними на 12 квітня, у лікарнях залишалися близько 150 потерпілих, з них кілька десятків осіб перебувають у тяжкому стані.

13 квітня в Білорусі офіційно оголошено днем трауру за загиблими.