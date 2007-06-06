Фідель Кастро дав перше після операції інтерв`ю телебаченню

Телебачення Куби показало запис інтерв`ю, яке вперше дав Фідель КАСТРО в післяопераційний період.

Як передає ІТАР-ТАСС, кубинський лідер, який на кадрах мав доволі бадьорий вигляд, розмовляв з ведучим однієї з популярних на острові телепрограм.

Ф.КАСТРО присвятив своє перше телеінтерв`ю в післяопераційний період підсумкам нещодавнього візиту на Кубу генерального секретаря ЦК Компартії В`єтнаму НОНГ Дик Маня. Значну частину інтерв’ю кубинський лідер розповідав про досягнення азіатської країни, час від часу наводячи дані з довідкового буклету, що він його тримав у руках.

Ф.КАСТРО запевнив також, що його стан у післяопераційний період помітно поліпшився і вже не є державною таємницею.