Лівійські повстанці одержали борошно і особливе печиво
23:06, 19 квітня 2011Світ
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Автоколонна пройшла новим коридором
Світова продовольча програма почала доставку продуктів харчування з Тунісу до міст на сході Лівії через новий коридор, повідомляє Бі-бі-сі.
Перша автоколона привезла в райони, контрольовані опозицією, пшеничне борошно і висококалорійне печиво, якими можна годувати 15 тисяч людей впродовж місяця.
Водночас вантажі надзвичайної допомоги не вдається доставити в обложене західне місто Місурата, де запаси закінчуються.
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