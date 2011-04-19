Лівійські повстанці одержали борошно і особливе печиво

Світова продовольча програма почала доставку продуктів харчування з Тунісу до міст на сході Лівії через новий коридор, повідомляє Бі-бі-сі.

Перша автоколона привезла в райони, контрольовані опозицією, пшеничне борошно і висококалорійне печиво, якими можна годувати 15 тисяч людей впродовж місяця.

Водночас вантажі надзвичайної допомоги не вдається доставити в обложене західне місто Місурата, де запаси закінчуються.