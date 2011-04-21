Помер ще один поранений у Лівії журналіст

Помер американський фотограф Кріс Хондрос (Chris Hondros), який одержав важке поранення в лівійському місті Місурата, повідомляє Associated Press. Факт загибелі Хондроса підтвердили офіційні представники агентства Getty Images, з яким він співпрацював впродовж багатьох років.

41-річний Кріс Хондрос працював у Косово, Іраку й Афганістані. Його фоторепортажі з зон військових конфліктів з`являлися на сторінках найбільших журналів і газет. Він - володар численних нагород у галузі фотожурналістики, зокрема, премій World Press Photo, а також Золотої медалі Роберта Капи (Robert Сара Gold Medal) - однієї з вищих нагород для військових фотокореспондентів.

Сьогодні, пише Лента.ру, чотири журналісти потрапили під обстріл в Місураті - місті, за яке кілька тижнів точаться запеклі бої.

Раніше стало відомо про загибель ще одного члена цієї групи - британського журналіста і кінорежисера Тіма Хетерінгтона (Tim Hetherington). 41-річний Хетерінгтон відомий як один з режисерів документального фільму "Рестрепо" про війну в Афганістані, висунутого цього року на Оскар. Випускник Оксфорда, чотириразовий лауреат премії за кращу міжнародну фотографію року, повідомляє Бі-бі-сі, "працював у Лівії над черговою частиною масштабного багатоформатного проекту про гуманітарні труднощі під час військових конфліктів", - йдеться в заяві сім`ї журналіста.

Два інших журналісти, які потрапили під обстріл разом з Хетерінгтоном і Хондросом, також одержали поранення. Їх імена поки не повідомляються.

Хондрос - третій іноземний журналіст, який загинув у Лівії з моменту початку громадянської війни. Крім нього і Тіма Хетерінгтона, в списку загиблих оператор супутникового телеканалу "Аль-Джазіра" Алі Хасан аль-Джабір, убитий в Бенгазі 12 березня.