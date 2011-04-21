Саудівська Аравія дає 20 млн. дол. на чорнобильські проекти

Саудівська Аравія виділяє 20 млн. американських доларів на реалізацію чорнобильських проектів.

Таке рішення оголосив сьогодні в Міністерстві закордонних справ України заступник міністра оборони та авіації Королівства Саудівська Аравія, принц Халед бін Султан бін Абдулазіз Аль САУДА під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Сторони обговорили широке коло питань співробітництва в різних сферах, що становлять спільних інтерес, а також обмінялися думками з ряду актуальних міжнародних та регіональних проблем.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Києві розпочалися заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі пройшла Донорська конференція, за результатами якої зібрано близько 550 млн. євро на реалізацію чорнобильських проектів, зокрема на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.