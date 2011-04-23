Пастора відправили до в'язниці, щоб відвернути антиісламську акцію

Пастор Террі Джонс, який став відомим після закликів до публічного спалення Корану намагався здійснити чергову подібну акцію, але суд, зваживши, що дії пастора можуть призвести до хвилі насильства, відправив його до в`язниці. Крім того, Джонсу заборонили протягом трьох років наближатися до ісламського центру в Діборні, де розташована найбільша в США мечеть, повідомляє Бі-бі-сі.

Священнослужитель вийшов на свободу після того, як невідомий доброзичливець заплатив за нього штраф.

20 березня пастор брав участь у публічному спаленні копії Корану у Флориді. Це спровокувало заворушення в Афганістані, що коштувало життя більш як сотні людей, а 1 квітня нападу зазнав офіс ООН у Мазарі-Шарифі, загинули десять співробітників.