Дозу опромінення вище норми отримали 30 ліквідаторів на "Фукусімі"

Дозу опромінення вище граничної норми одержали вже 30 ліквідаторів аварії на АЕС «Фукусіма-1», яка серйозно постраждала після руйнівного землетрусу і цунамі 11 березня. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на компанію-оператора АЕС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Гранична норма опромінення в Японії становила 100 мілізівертів, проте в перший тиждень після аварії на АЕС припустимий рівень радіації був підвищений до 250.

Для звичайної людини норма радіаційного опромінення становить від 1 до 2,5 мілізівертів за рік.

Зі свого боку губернатор префектури Фукусіма Юхей Сато заявив у п`ятницю, що він більше ніколи не дозволить компанії ТЕРСО продовжити експлуатацію АЕС «Фукусіма-1», повідомляє агентство Kyodo.

«Відновлення робіт на АЕС неможливе», - заявив Сато в розмові з президентом ТЕРСО Масатака Шиміцу.

Після зустрічі з Сато Шиміцу сказав журналістам, що він піде у відставку, щоб таким чином нести відповідальність за катастрофу. Дату відставки Шиміцу не назвав, проте зауважив, що вона відбудеться, коли це буде можливо, повідомляє Газета.ру.

Газета Wall Street Journal на основі проведеного розслідування зробила висновок, що до вибухів на АЕС "Фукусіма-1" призвели дії оператора станції - компанії ТЕРСО.

Як стверджує видання, оператор "Фукусіми-1" свідомо не скидав тиск в першому реакторі в перші години після землетрусу 11 березня, це згодом спричинило підвищення концентрації водню в приміщенні енергоблока і вибух.

Причиною такої поведінки, пише The Wall Street Journal, є правила дій у надзвичайних ситуаціях із загрозою ядерного зараження, прийняті в Японії. Згідно з ними, ТЕРСО довелося довести тиск у реакторі до рівня, що вдвічі перевищує той, на який розраховані стримувальні клапани. У такому стані реактор був близько доби від моменту збою в системі охолоджування.

Можливість такого розвитку подій підтвердили як американські, так і японські експерти. Тим часом у ТЕРСО стверджують, що тиск в реакторах був скинутий тоді, коли це стало можливим - викиди могли завдати шкоди здоров`ю жителів навколишніх районів.