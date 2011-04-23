На весілля британського принца Вільяма запрошено майже 2 тис. осіб.

Як передає ІТАР-ТАРС, сьогодні у Великій Британії оприлюднено список запрошених на церемонію одруження принца Вільяма і Кейт МІДДЛТОН, яка відбудеться 29 квітня в лондонському Вестмінстерському абатстві.

У числі запрошених - члени монарших сімей, відомі політики, музиканти, спортсмени.

Затверджено і план розсадження гостей. Поряд з принцом і його обраницею знаходитимуться тільки найближчі для них люди, при цьому більше тисячі присутніх під час служби спостерігатимуть за її ходом по відеоекранах - те, що відбуватиметься, буде приховано від них особливостями архітектури храму.

Серед запрошених знаменитостей - футболіст Девід БЕКХЕМ з дружиною Вікторією, музикант Елтон ДЖОН, кінорежисер Гай РІЧІ, актор Роуен АТКІНСОН. На церемонію прибудуть провідні політики Сполученого королівства - прем`єр-міністр Девід КЕМЕРОН, лідер партії Ліберальні демократи Нік КЛЕГГ, глава лейбористів Ед МІЛІБЕНД.