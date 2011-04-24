Аль-Каїда вимагає від Франції 90 млн. євро

Бойовики "Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу" (АКІМ) зажадали від французьких властей 90 млн. євро і виведення військ з Афганістану за звільнення заручників в Малі, передає Associated Press. Повідомляється, що посередники в переговорах щодо звільнення нині перебувають в одному з таборів АКИМ в пустелі Сахара.

Сім французів були захоплені терористами у вересні 2010 р. поблизу центру видобутку урану в Нігері - м. Арліт. Троє з них були звільнені в лютому ц.р.

У січні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, двоє громадян Франції, викрадені в кафе в житловому кварталі в центрі столиці Нігера - м. Ніамей, були вбиті під час спроби їх звільнити. У ході військової операції, яку проводила національна гвардія Нігера разом з присутніми в регіоні французькими силами, терористи були перехоплені на кордоні з Малі, куди розраховували доставити заручників. Після закінчення операції заручники були знайдені мертвими.

Відповідальність за викрадання взяла на себе АКІМ, рахунку якої - численні викрадання і вбивства іноземних громадян.