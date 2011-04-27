Український журналіст порушив правила внутрішніх переміщень на Чукотці

Українському журналісту Миколі ХРІЄНКУ було заборонено виїзд до Росії за порушення правил перебування під час попереднього відвідання цієї країни.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

«М.ХРІЄНКО порушив чинні у РФ внутрішні правила переміщення територією Росії під час його попередніх відвідувань. Йдеться про Чукотку», - сказав співбесідник агентства.

Він наголосив, що ситуація, що склалася, не має ніякого відношення до «чорних списків» і політики. «Це питання стосується суто адміністративних норм, які існують у РФ», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети «День», заслуженого журналіста України, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС М.ХРІЄНКА не впустили на територію Російської Федерації.

Журналіст їхав до Москви для підготовки матеріалу з траурного мітингу на Чорнобильському меморіалі на Митинському цвинтарі.

За словами журналіста, 24 квітня він виїхав до Москви потягом № 142 «Київ - Москва». «О 21.00 за київським часом на російській залізничній станції Суземка після прикордонного контролю троє людям у формі, які представилися представниками прикордонної служби, повідомили, що я маю зійти з потягу і пройти з ними. На мою вимогу дати пояснення таким діям російські прикордонники відповіли, що мені заборонено в`їзд на територію Російської Федерації, мої паспортні дані внесено до списку нев`їзних. Цей список – це цілий «талмуд» товщиною у три пальці”, - відзначив М.ХРІЄНКО. Після проведення протокольного допиту, під час якого прикордонники з`ясовували мету поїздки, деталі попередніх візитів до Росії, журналіста депортували до України потягом № 89 «Москва – Жмеринка».

У МЗС України очікують відповіді Росії щодо заборони на в’їзд до цієї країни українському журналісту Миколі ХРІЄНКУ. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми стурбовані цим інцидентом й одразу, як про нього дізналися, викликали високопоставленого співробітника Посольства РФ в Україні, передали йому відповідну ноту та очікуємо відповідь російської сторони», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, в Україні виходять із того, що свобода пересування громадян України і Росії через російсько-український кордон є невід’ємною і важливою складовою українсько-російських відносин.