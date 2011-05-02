Понад 90% поляків вважають Івана Павла II моральним авторитетом

93% громадян Польщі вважають свого співвітчизника та першого слов’янина, який очолив Римо-Католицьку церкву, Івана Павла II моральним авторитетом.

Про це свідчить опитування CBOS проведене разом з Центром Думки Івана Павла II, яке наводить Gazeta Wyborcza.

Водночас, згідно з проведеним дослідженням, за останні шість років зменшилася кількість поляків, які кажуть, що керуються в щоденному житті вказівками колишнього понтифіка.

У березні цього року таких поляків вже було 66% проти 84% у травні 2005 року.

Також зменшилася кількість громадян Польщі - до 58 з 70 відсотків – які визнають, що діяльність Івана Павла II мала вплив на їхнє життя.

„Незважаючи на те, що Іван Павло II залишається винятковим для більшості наших співвітчизників, пам’ять про його досягнення не до кінця витримує перевірку часом”, - відзначає в коментарі до дослідження Наталя ХІПШ з CBOS.

Експерт пояснює таку ситуацію тим, що в останні роки в доросле життя входить все більше людей, які раніше через свій молодий вік не могли свідомо сприймати діяльність понтифіка.

70% поляків також назвали беатифікацію Івана Павла II важливою подією у світі, а 83% важливою для їхнього життя.

У рамках дослідження було опитано 1109 людей.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Римі відбувається беатифікація Івана Павла II.