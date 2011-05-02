Загибель бен Ладена може спричинити хвилю тероризму у світі

Вбивство лідера “Аль-Каїди” Усами бен Ладена може спровокувати посилення терористичних актів у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав КОЗЕЙ.

Він зазначив, що створена Усамою бен Ладеном "Аль-Каїда" в останні роки не була такою міцною організацією, як раніше, додавши, що поруч з нею з’являються інші терористичні структури.

„Можна навіть сказати, що буде багато наступників бен Ладена. Вони захочуть себе показати. Варто не виключати посилення терористичних дій”, - сказав С.КОЗЄЙ, якого цитують польські медіа.

Водночас він назвав смерть терориста успіхом влади США. «І не лише для них, а для усього західного світу. Покарано найбільшого терориста світу», - додав він.

Як повідомлялося, Усама бен Ладен був знищений 1 травня американським армійським спецназом в одному з будинків неподалік пакистанської столиці Ісламабада. Це підтвердив Президент США Барак ОБАМА. Він повідомив, що санкціонував операцію ще тиждень тому й пакистанська влада була поінформована про її проведення.