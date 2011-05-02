ФБР призначило нового терориста №1

Федеральне бюро розслідувань поновило список найбільш розшукуваних терористів світу після ліквідації Усами бен Ладена, повідомляє Газета.ру. Тепер головним терористом вважається «права рука» бен Ладена - єгиптянин Айман аль-Завахірі. Американська спецслужба готова віддати за його упіймання до $25 млн.

Аль-Завахірі розшукується з 7 серпня 1998 року в зв`язку з вибухами посольств США в Танзанії і Кенії, в результаті яких загинули більше 200 осіб. Аль-Завахірі вважається засновником угруповання «Єгипетський ісламський джихад».

На другому місці - представник «Аль-Каїди» американець Адам Гадан, також відомий як Аззам аль-Амріки і Ях`я Маджадін Адамс. Він звинувачується в зраді батьківщині. З 2006 року в розшуку. За інформацію про нього уряд США пропонує $1 млн. Відомо, що Гадан виїхав до Пакистану наприкінці 90-х років, там він пройшов підготовку в тренувальному таборі «Аль-Каїди», після чого став консультантом терористичної мережі. А з 2004 року періодично виступає на відеороликах від імені «Аль-Каїди». У жовтні 2010 року в інтернеті з`явилося його відеозвернення до мусульман із закликом влаштовувати теракти у великих містах, подібні до вибухів башт-близнюків.

На третьому місці, за версією ФСБ, Даніель Андреас Сан Дієго. Він підозрюється в причетності до організації вибухів двох офісних будівель у Сан-Франциско в 2003 році. Нагорода за інформацію про нього становить $250 тисяч.