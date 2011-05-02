Клінтон закликала талібів розірвати з Аль-Каїдою

Держсекретар США Хіларі Клінтон закликала бойовиків радикального руху "Талібан" розірвати всі зв`язки з міжнародним терористичним угрупуванням "Аль-Каїда" після ліквідації її лідера Усами бен Ладена, припинити військові дії і повернутися в мирне співтовариство.

"Наше послання "Талібану" залишається тим самим, - заявила Клінтон, виступаючи в держдепартаменті країни. - Ви можете не чекати, що ми підемо, ви не зможете узяти над нами вгору, але ви можете зробити вибір і відмовитися від "Аль-Каїди".

Із знищенням "терориста "1" в Пакистані відбулося правосуддя, наголосила держсекретар США, знову зазначивши, що терористичні атаки, здійснені членами "Аль-Каїда" були спрямовані не просто проти США, а й "проти всього світу". Клінтон також додала, що США і надалі продовжать співпрацювати з іншими країнами, включаючи Пакистан, для боротьби з міжнародним тероризмом, пише РІА "Новости".