Рейтинг Обами зріс після повідомлення про смерть бен Ладена
00:00, 04 травня 2011Світ
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69% згодні з його політикою
За результатами опитування, проведеного на замовлення газети "Вашингтон пост", рейтинг Барака Обами з квітня зріс на 9% і досяг 56%, повідомляє Бі-бі-сі.
Це найвищий показник популярності американського президента, починаючи з 2009 року.
Більше 60% опитаних сказали, що підтримують політику Барака Обами в Афганістані.
Ще 69% повідомили, що згодні з політикою, яку проводить Вашингтон, у боротьбі з тероризмом.
Опитування, проведене телекомпанією CNN, також показало зростання рейтингу Барака Обами в перші дні травня.
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