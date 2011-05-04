Рейтинг Обами зріс після повідомлення про смерть бен Ладена

За результатами опитування, проведеного на замовлення газети "Вашингтон пост", рейтинг Барака Обами з квітня зріс на 9% і досяг 56%, повідомляє Бі-бі-сі.

Це найвищий показник популярності американського президента, починаючи з 2009 року.

Більше 60% опитаних сказали, що підтримують політику Барака Обами в Афганістані.

Ще 69% повідомили, що згодні з політикою, яку проводить Вашингтон, у боротьбі з тероризмом.

Опитування, проведене телекомпанією CNN, також показало зростання рейтингу Барака Обами в перші дні травня.