У Сирії танки обстрілюють житлові квартали

У Сирії зростає кількість жертв серед мирних жителів міста Хомс, квартали якого обстрілюють урядові війська. Сьогодні там загинули не менше 13 осіб, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на очевидців.

Хомс - один з центрів антиурядових маніфестацій, які тривають уже два місяці. Артобстрілу вранці 11 травня зазнали щонайменше три житлові райони. Інформацію про обстріл підтвердили активісти в столиці країни, Дамаску, які підтримують зв`язок з однодумцями в Хомсі. З суботи, коли до Хомса були введені війська, затримано більше 300 осіб.

Серед військових у зіткненнях в Хомсі, а також у Дараа, двоє людей загинули і п`ятеро одержали поранення, повідомляє Agence France-Presse. Крім Хомса, танковий вогонь було чути 10 травня в населених пунктах Інхил, Даел, Джасем, Санамейн і Нава.

За даними сірійських правозахисників, за останні тижні в країні загинули не меншого 750 осіб, затримано близько 9 тисяч.