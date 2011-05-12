Почалася конференція «Мусульмани і євреї проти ненависті й екстремізму»

Сьогодні в Києві з ініціативи Інституту прав людини і запобігання ксенофобії й екстремізму IHRPEX, Фонду міжетнічного взаєморозуміння (FFEU, США) і Українського єврейського комітету, відкрилася конференція «Євреї і мусульмани проти ненависті й екстремізму».

Як повідомили УНІАН у прес-службі IHRPEX, під час конференції обговорюються питання про налагодження стабільного діалогу між мусульманськими і єврейськими громадами України і країн СНД, а також - об`єднання зусиль у боротьбі із зростаючою ісламофобією і антисемітизмом.

Відкриваючи конференцію, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН наголосив символічність того, що діалог між мусульманами і іудеями проводиться в Україні, країні переважно християнській і світській. «Сьогодні будь-який мусульманин чи іудей в Україні може досягти поставлених цілей, не зазнаючи дискримінації й релігійного тиску», - відзначив він.

Разом з тим, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, іудейська і мусульманська громади є в Україні «меншинами», які змушені зустрічатися із загальними ризиками і спільно шукати нові відповіді на виклики антисемітизму, ісламофобії, ксенофобії й екстремізму.

У свою чергу, президент FFEU (який підтримав ініціативу з налагодження іудейсько-ісламського діалогу, а також ефективної протидії загостреним хворобам соціуму — тероризму, екстремізму, расизму) рабин і громадський діяч Марк ШНАЙЄР заявив, що аналогічна робота давно ведеться у США й Канаді. «Основний конфлікт нині спостерігається між людьми, які сповідують терпимість і тими, хто хоче знищити життя. Ми повинні виступити проти всіх, хто сіє насильство і поширює екстремістські погляди, і я пишаюся тим, що саме єврейська громада виступила першою проти зростаючої ісламофобії й оголосила, що напад на мечеті сприйматиметься як напад на євреїв», - наголосив він.

Голова Республіканського комітету у справах релігій АР Крим Айдер БУЛАТОВ відзначив, що для уникнення міжетнічних конфліктів на рівні держави має формуватися клімат мирного співіснування всіх громад. «Досі в країні відсутня адекватна доктрина з розв’язання етнічних і релігійних проблем», – додав він.

У конференції беруть участь голова Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, перший заступник голови Духовного управління мусульман (ДУМ) європейської частини Росії Дамір МУХЕТДІНОВ, перший заступник голови ЦДУМ Росії, голова ДУМ ЧР, член громадської палати РФ Альбір КРГАНОВ, головний рабин Києва й України Яків Дов БЛАЙХ, головний рабин України (хасидів Хабад Любавіч) Моше АСМАН, голова Асоціації єврейських громад і організацій України (ВААД) Йосиф ЗІСЕЛЬС, інші громадські діячі.

У повідомленні наголошується, що нинішня конференція стала другим заходом у рамках Київського міжнародного міжконфесійного форуму (28-29 березня 2011 р.), як і проведення Міжнародної конференції «Світові релігії й громадянське суспільство проти ненависті й екстремізму».