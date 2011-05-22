Кількість протестувальників Грузії виявилася набагато меншою

У Грузії опозиційним "Народним зборам" не вдалося в суботу зібрати на акціях протесту в Тбілісі і Батумі плановану кількість людей, повідомляє Радіо Свобода. Про це заявила голова об`єднання, екс-чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі. Учасники мітингів вимагали відставки президента Михайла Саакашвілі.

Гапріндашвілі повідомила, що опозиція має намір продовжити акцію і закликала прихильників об`єднання прийти в неділю до будинку телебачення.

У Тбілісі в суботу прихильники опозиції зібралися спочатку на мітинг на центральній площі Свободи, а потім перемістилися до будинку суспільного грузинського телебачення. За даними опозиціонерів, у Батумі відбулися зіткнення між поліцією і мітингарями.

Прес-служба "Народного зібрання" декларувала, що організатори чекають не менше 60 тисяч осіб на акціях. Проте кільксть тих, хто бере участь, виявилася істотно меншою: 20 тисяч осіб за оцінками самої опозиції, від 5 до 10 тисяч - за оцінками поліції і спостерігачів.

"Народним зборам" не вдалося залучити до своїх акцій більшість інших опозиційних партій, частина з яких зайняли вичікувальну позицію, а інша частина не вважає можливою співпрацю з екс-спікером Бурджанадзе або не згодна з її планами, пояснює РІА "Новости".

Що стосується переговорів з іншими партіями, за словами Гапріндашвілі, "на це немає часу", але всі охочі можуть приєднатися до акції.