10 мільйонів євро за затримання Младича не дістануться нікому

Колишній командувач армією боснійських сербів генерал Ратко Младич, заарештований у четвер в Сербії, був знайдений в результаті регулярних слідчо-розшукових заходів, тому обіцяна за інформацію про нього нагорода в 10 мільйонів євро нікому виплачена не буде, повідомив представник уряду країни Слободан Хомен.

Ті, хто спіймав Младича, "тільки виконували свою роботу відповідно до конституції і закону", - цитує РІА "Новости".

Влада Сербії в жовтні 2010 року збільшила нагороду за інформацію про місце перебування Младича з п`яти до десяти мільйонів євро.

Про арешт генерала, якого Гаагський трибунал звинувачує в скоєнні військових злочинів, оголосив у четвер президент Сербії Борис Тадич.