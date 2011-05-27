10 мільйонів євро за затримання Младича не дістануться нікому
00:00, 27 травня 2011Світ
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Роз`ясняє уряд Сербії
|Ратко Младич
Ті, хто спіймав Младича, "тільки виконували свою роботу відповідно до конституції і закону", - цитує РІА "Новости".
Влада Сербії в жовтні 2010 року збільшила нагороду за інформацію про місце перебування Младича з п`яти до десяти мільйонів євро.
Про арешт генерала, якого Гаагський трибунал звинувачує в скоєнні військових злочинів, оголосив у четвер президент Сербії Борис Тадич.
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