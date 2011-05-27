Лідери G8 домовилися виділити 40 млрд. доларів арабським країнам
20:26, 27 травня 2011Світ
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На демократичні реформи
Лідери країн "Великої вісімки" домовилися виділити 40 млрд. доларів арабським країнам, готовим провести демократичні реформи.
Про це заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, виступаючи на закритті саміту "Великої вісімки", який проходив у французькому місті Довіль, передає Радіо «Свобода».
У прийнятому в Довілі комюніке лідери "Великої вісімки" одностайно засудили режим лівійського лідера Муамара КАДДАФІ та дії влади Сирії, що застосовують силу проти мирних демонстрантів.
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