Назарбаєв розпустив парламент на його прохання

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпустив мажиліс (нижню палату парламенту).

"Я ухвалюю рішення про розпуск мажилісу і призначення нових виборів", - сказав президент, виступаючи в середу на засіданні фракції партії "Нур Отан".

Президент Казахстану призначив вибори до мажилісу за партійними списками на 18 серпня 2007 року, а вибори депутатів від асамблеї народів Казахстану - на 20 серпня, повідомляє РІА новини.

Депутати мажилісу 19 червня звернулися до президента країни з проханням про дострокове припинення повноважень парламенту третього скликання, щоби "прискорити політичні реформи в країні".

Депутати пояснюють, що у зв`язку з проведенням конституційної реформи в Казахстані, нові конституційні повноваження у мажилісу з`являться тільки з обранням нового складу палати, а нинішній склад мажилісу не повинен ставати гальмом реформ.