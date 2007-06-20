Катастрофічне становище українців Румунії потребує негайного розгляду

Чернівецька обласна рада направила до Міністерства закордонних справ України звернення з проханням терміново звернутися до європейських і румунських структур, щоби ініціювати обговорення „катастрофічного становища українців Румунії” і добитися паритетних засад у забезпеченні прав національних меншин в обох країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Чернівецької облради пропонують добитися паритетних засад у забезпеченні прав національних меншин України та Румунії, а саме: кожній румунській школі у Північній Буковині (Чернівецька область) має відповідати українська школа у Південній Буковині (Румунія), година румунською мовою в українському теле- і радіоефірі повинна компенсуватися українською годиною у румунському ефірі.

Чернівецька облрада також вимагає офіційної оцінки результатів моніторингу дотримання прав національних меншин, проведеного міжнародною комісією восени 2006 року в Румунії та Україні. Так, у ході моніторингу встановлено, що українці Румунії „повністю позбавлені” можливості отримувати освіту та інформацію у телерадіоефірі рідною мовою, не чуюють Слова Божого у своїх церквах. Водночас у Чернівецькій області діють 48 румуномовних дошкільних установ і 88 румуномовних шкіл, виходять 12 румуномовних газет, програми румунської редакції облдержтелерадіокомпанії мають 420 годин мовлення на рік.

«Обурливі заяви румунських посадовців про зразкове забезпечення прав української громади вкупі зі стурбованістю про нібито незадовільний стан забезпечення румунської громади у Чернівецькій області лише підкреслюють їхнє лицемірство та продумане введення в оману світової громадськості. Результати моніторингу дають всі підстави стверджувати про введену у ранг державної політики насильницьку румунізацію українського населення Румунії, що здійснюється десятиліттями цілеспрямовано й свідомо», - йдеться у заяві облради.

Депутати вважають, що катастрофічне становище українців Румунії заслуговує невідкладного розгляду профільними структурами Ради Європи.