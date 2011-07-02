У центрі Каїра 200 протестувальників розбили наметовий табір

У центрі Каїра, на площі Тахрір, 200 протестувальників розбили наметовий табір, передає Радіо «Свобода».

У п`ятницю 5 тисяч осіб взяли участь у мітингу з вимогою покарати всіх винних у загибелі мирних демонстрантів під час антиурядових виступів 25 січня. У лютому масові заворушення призвели до відставки Президента Хосні МУБАРАКА. До влади пришли військові.

Вже декілька днів у Каїрі проходять акції з вимогою прискорити обіцяні новою владою реформи і судові процеси.

У сутичках між маніфестантами і поліцейськими були поранені більш як тисяча осіб.

Чергова масова демонстрація у центрі Каїра запланована на 8 липня.