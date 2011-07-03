У Туреччині заарештовано близько 40 футболістів і керівників клубів

Турецька поліція заарештувала близько 40 керівників та адміністраторів провідних футбольних клубів країни, а також футболістів у рамках розслідування справи про організацію договірних матчів.

Як повідомляє NEWSru, cреди затриманих - президент стамбульського "Фенербахче" Азіз ЙИЛДИРИМ, віце-президент клубу "Трабзонспор" Невзат ШАКАР.

Обшуки проводяться у штаб-квартирі стамбульського клубу, який став чемпіоном Туреччини у минулому сезоні, і на його стадіоні.

За даними турецьких телеканалів, президента "Фенербахче" затримано у рамках розслідування справи про договірний матч між стамбульським клубом і командою "Ескішехірспор" у сезоні 2010-2011, який "Фенербахче" виграв з рахунком 3:1.

Турецькі ЗМІ не виключають, що кількість затриманих найближчим часом може зрости. Називається навіть число - 150 осіб, проте підтвердження цієї інформації з офіційних джерел поки немає.

Це друга велика операція турецької поліції із протидії корупції у футболі. У березні-квітні 2010 року у Стамбулі були взяті під варту 55 чоловік, у тому числі відомі у Туреччині тренери і футболісти.