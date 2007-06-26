Палестина просить Ізраїль перекинути надійні війська з Йорданії

Голова Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуд Аббас звернувся до ізраїльського керівництва з проханням допустити на Західний берег річки Йордан палестинські збройні формування, які нині базуються на території Йорданії. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Рейтер.

"Палестинська сторона вчора звернулася до нас з проханням перекинути "бригаду Бадр" з Йорданії на Західний берег. Це обговорюється, і рішення буде незабаром", - сказав агентству представник ізраїльського уряду.

"Бригада Бадр", яка дислокується в Йорданії, - велике палестинське воєнізоване формування, яке підтримує Аббаса. Причина, з якої палестинський лідер звернувся до ізраїльського керівництва, полягає в необхідності підсилити лояльні Аббасові формування руху ФАТХ на Західному березі.

У понеділок в Шарм Аш-шейху відбувся саміт, в якому брали участь палестинський лідер Махмуд Аббас, прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт, президент Єгипту Хосні Мубарак і король Йорданії Абдалла Другий. Під час зустрічі Ізраїль пообіцяв сприяти ПНА у врегулюванні міжпалестинського конфлікту. Ізраїль також підтвердив, що не має наміру контактувати з рухом ХАМАС, який вважає "терористичним".

Наразі сектор Газа контролює палестинський рух ХАМАС, який розгромив всі сили, підконтрольні главі ПНА та очолюваному ним рухові ФАТХ. Натомість Західний берег Йордана залишається підконтрольним главі ПНА і новому урядові на чолі з прем`єр-міністром Салямом Фаядом.

Лідери ХАМАС відмовляються визнавати рішення Аббаса про формування нового кабінету міністрів і пропонують відновити міжпалестинський діалог і сформувати коаліційний уряд. Проте Аббас заявив, що виключає можливість відновлення діалогу з "організаторами перевороту" від руху ХАМАС і закликав їх скласти зброю і вибачитися перед палестинським народом.

З початку місяця в міжпалестинських зіткненнях в секторі Газа загинули 115 осіб, сотні одержали поранення.