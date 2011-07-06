НАТО, Китай і Таїланд загрожують інтересам Росії в Арктиці

Економічним інтересам Росії в Арктиці останнім часом дедалі частіше загрожують країни НАТО і деякі східноазійські держави, заявив головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Володимир Висоцький.

"Нині в Арктиці концентрується широкий спектр викликів і загроз, які можуть негативно впливати на стан економічних інтересів РФ", - цитує РІА "Новости" виступ адмірала на засіданні морської колегії при уряді РФ.

"Останнім часом ми одержуємо підтвердження, що Північноатлантичний альянс окреслив Арктику зоною своїх інтересів", - повідомив головком. За його словами, дії цих країн набувають "системного, коаліційного характеру".

Він також повідомив, що в Арктиці "активізувалася діяльність ряду східноазійських держав". Серед них Висоцький назвав Китай, Японію, Корею і такі "всім відомі арктичні країни", як Малайзія і Таїланд.