Генконсульство Польщі у Вінниці видало 20 тисяч віз

Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці за перше півріччя цього року видало 20 тисяч віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

«За весь минулий рік ми видали трохи більш як 21 тисячу віз, і за перше півріччя - 20 тисяч віз», - сказав він.

К.СВІДЕРЕК повідомив, що до кінця року планується видати до 30 тисяч віз.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 5 лютого 2010 року відкрилося Генеральне консульство Польщі, яке обслуговує Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області.