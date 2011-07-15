Китайське рейтингове агентство може знизити рейтинг США

Китайське рейтингове агентство Dagong Global Credit Rating планує знизити суверенний рейтинг США впродовж півроку. "Протягом подальших трьох-шести місяців ми безумовно знизимо рейтинг США, якщо не станеться значних зрушень, і фіскальна ситуація в США не поліпшиться", - передає Reuters з посиланням на експертів агентства.

У липні ц.р., зазначає РосБізнесКонсалтинг, китайське агентство повідомило, що оцінює кредитоспроможність США на рівні АА, що є нижчим кредитного рейтингу Китаю (АА+) і значно нижчим за кредитний рейтинг, наданий США трьома міжнародними рейтинговими агентствами (ААА - вища категорія).

У листопаді 2010 р. Dagong знизило рейтинг державних облігацій США, після того, як Федеральна резервна система (ФРС) розпочала другий раунд програми "Кількісного пом`якшення". Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody`s попередило, що може знизити рейтинг США. Зокрема, Moody`s помістило кредитний рейтинг США на рівні ААА до списку на перегляд з можливістю пониження, що пов`язане з відсутністю рішення про підвищення планки держзапозичень. Після цього експерти Dagong заявили, що можуть знову знизити рейтинг США.