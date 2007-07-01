Міністр оборони Японії вибачився за те, що виправдав застосування атомної бомби
"Краще бомба, ніж Радянська армія"
Міністр оборони Японії Фуміо Кюма приніс вибачення своєму народові за слова про те, що атомне бомбардування Хіросими та Нагасакі в 1945 р. Сполученими Штатами була "неминучим закінченням Другої світової війни". За його словами, цей вислів був помилковим, оскільки через бомбардування постраждали близько 250 тис. мирних жителів, передає Associated Press з посиланням на японські ЗМІ.
Напередодні Ф.Кюма, сам уродженець Нагасакі, назвав бомбардування "неминучим закінченням Другої світової війни", оскільки вона поклало край військовим діям і запобігло вторгненню Радянської Армії на територію Японії.
США 6 серпня 1945 р. скинули на японський м. Хіросима атомну бомбу "Малюк". За три дні на Нагасакі була скинута бомба "Товстун". В цілому в результаті цих двох бомбардувань постраждали більше 250 тис. мирних жителів. Японія капітулювала через шість днів після другого бомбардування. Вибухи в Хіросимі і Нагасакі стали першим і єдиним випадком бойового застосування ядерної зброї.