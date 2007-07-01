Міністр оборони Японії вибачився за те, що виправдав застосування атомної бомби

Міністр оборони Японії Фуміо Кюма приніс вибачення своєму народові за слова про те, що атомне бомбардування Хіросими та Нагасакі в 1945 р. Сполученими Штатами була "неминучим закінченням Другої світової війни". За його словами, цей вислів був помилковим, оскільки через бомбардування постраждали близько 250 тис. мирних жителів, передає Associated Press з посиланням на японські ЗМІ.

Напередодні Ф.Кюма, сам уродженець Нагасакі, назвав бомбардування "неминучим закінченням Другої світової війни", оскільки вона поклало край військовим діям і запобігло вторгненню Радянської Армії на територію Японії.

США 6 серпня 1945 р. скинули на японський м. Хіросима атомну бомбу "Малюк". За три дні на Нагасакі була скинута бомба "Товстун". В цілому в результаті цих двох бомбардувань постраждали більше 250 тис. мирних жителів. Японія капітулювала через шість днів після другого бомбардування. Вибухи в Хіросимі і Нагасакі стали першим і єдиним випадком бойового застосування ядерної зброї.