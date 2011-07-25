У Польщі заарештували посібника норвезького терориста?

У Польщі затримано передбачуваного посібника норвезького терориста Андерса Берінга БРЕЙВІКА, від дій якого загинуло, щонайменше, 93 людей. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Gazeta.pl.

За інформацією радіостанції RMF, затримано жителя Вроцлава, що володіє онлайн-магазином з продажу хімікатів. Особа підозрюваного не розкривається. Відомо, що торгуючи хімікатами, у нього з’явилася широка мережа контактів у Скандинавії, зокрема в Норвегії.

Слідчі вважають, що саме в нього А.БРЕЙВІК придбав компоненти, необхідні для виготовлення вибухівки, яку він потім використав для теракту в Осло. Про купівлю компонентів для бомби через польський інтернет-магазин А.БРЕЙВІК згадував у своєму маніфесті "2083 - Європейська декларація незалежності".

Теракт у Норвегії стався 22 липня 2011 року. Спочатку А.БРЕЙВІК підірвав бомбу в Осло, а потім, переодягнувшись у поліцейського, влаштував стрілянину в молодіжному таборі норвезької Робітничої партії на острові Утойя. Всього внаслідок терактів загинули 93 людей.

На допитах 32-річний А.БРЕЙВІК визнав провину і назвав свої дії "жахливими, але необхідними". Він також розповів, що по Західній Європі розкидані його однодумці, готові здійснити аналогічні теракти. За фактом заяв А.БРЕЙВІКА правоохоронні органи Великобританії розпочали розслідування.

Зараз А.БРЕЙВІК перебуває під вартою. На першому судовому засіданні, закритому для журналістів, суду належить обрати запобіжний захід стосовно підозрюваного. Прокуратура наполягає на двомісячному арешті.