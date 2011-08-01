Путін обіцяв схуднути на півкіло

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, який прибув на молодіжний форум "Селігер-2011", пообіцяв його учасникам схуднути на півкілограма і опанувати велосипед-тандем разом з президентом Дмитром Медведєвим, повідомляє Бі-бі-сі.

Організатором щорічного форуму є прокремлівський молодіжний рух "Наші" і Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодь).

Свою обіцянку прем`єр дав учасникам форуму, присутнім на стенді "Володимир Путін і здоровий спосіб життя".