Польща закликає Лукашенка віддати владу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ закликав Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА розпочати переговори про мирну передачу влади.

«Ми вважаємо, що умови і переваги «Східного партнерства» сприятимуть білоруському народу. Причина білоруських економічних труднощів і політичної ізоляції – у системі «Луканоміки» в економіці і політичній сфері. Тому я вважаю, що тема для дискусії з паном ЛУКАШЕНКОМ – це перехід Білорусі до демократії і його відмова від влади», - заявив Р.СІКОРСЬКИЙ в інтерв`ю британської Financial Times, передає «Газета.Ru».

За словами глави МЗС Польщі, для О.ЛУКАШЕНКА «було б краще вчитися не у МУБАРАКА або КАДДАФІ, а брати приклад з польського генерала ЯРУЗЕЛЬСЬКОГО у 1989 році».

Р.СІКОРСЬКИЙ сказав, що Євросоюз зробив правильно, не виключивши Білорусь з програми «Східне партнерство», незважаючи на післявиборчі репресії з боку режиму О.ЛУКАШЕНКА проти опозиції. Тепер, на думку польського міністра, глава Білорусі не повинен триматися за свою посаду, як це робили деякі авторитарні керівники в північній Африці.

Генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ, останній комуністичний лідер Польщі, подав у відставку після угоди з опозицією про проведення демократичних виборів.