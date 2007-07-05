Якщо західні дипломати і далі змушуватимуть українських дітей танцювати за візи, то...

Посол України при Європейському Союзі Роман ШПЕК вважає, що дії окремих консульських установ країн-членів в ЄС у питаннях видачі віз українцям можуть підірвати процес ратифікації угоди про реадмісію між Україно та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам, коментуючи останні дії Посольства Франції в Україні, яке змусило танцювати дітей з ансамблю “Діти України” перед посольством для видачі їм віз.

“Мене дивує, що в Києві - столиці, багатої на культурні місця, дипломати певних європейських країн спостерігають за виступом українських колективів з вікон своїх консульських установ... - сказав Р.ШПЕК. - Такі події аж ніяк не сприяють авторитету ЄС як провідника демократичних цінностей серед українського населення».

Посол України при ЄС висловив щире сподівання, що цей випадок лише чергове непорозуміння, однак, водночас, висловив переконання у тому, що такі випадки мають припинитися.

“Вони є дуже небезпечними, оскільки дії окремих консульських установ можуть підірвати процес ратифікації Угоди про реадмісію між Україною та ЄС, що була нещодавно підписана. І в такому випадку відповідальність буде на європейській стороні”, - наголосив Р.ШПЕК.

Він також висловив думку, що врятувати ситуацію може Європейська комісія.

“Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ та комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР вже неодноразово заявляли, що наведуть порядок у питаннях видачі віз українським громадянам. Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і практичні рішення будуть прийняті швидко», - сказав Посол України при ЄС.

Як повідомляв “5 канал”, 3 липня учасники ансамблю “Діти України” протягом трьох годин танцювали під Посольством Франції на знак протесту проти того, що напередодні їм було відмовлено в оформленні віз до Франції без пояснення причин. Після тригодинного концерту, співробітники посольства вирішили оформити документи для учасників ансамблю. Колектив збирався 4 липня вирушити на міжнародний фестиваль до французької Нормандії.

Раніше, під консульським відділом посольства Німеччини довелося співати дитячому хору з Харкова також для отримання віз.