У Лондоні відбулися масові заворушення

Нові заворушення спалахнули в неділю ввечері на півночі Лондона, цього разу в районі Енфілд, сусідньому з Тоттенхемом, де сталися погроми напередодні, повідомляє Скотланд-ярд.

На вулицях району сталися зіткнення з поліцейськими. Близько 200 молодих людей почали бити вітрини в навколишніх магазинах і пошкодили поліцейську машину.

Скотланд-ярд відрядив посилені патрулі до Енфілду, так само як і в кілька інших районів міста.

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Центральна частина Тоттенхему на півночі британської столиці залишається закритою після заворушень, що спалахнули тут минулої ночі, повідомляє Бі-бі-сі.

Слідчі збирають речові докази, а пожежники заливають водою остови кількох згорілих будівель.

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У суботу увечері в Тоттенхемі пройшла демонстрація проти дій поліцейських, але пізніше мирний протест переріс у насильство і погроми.

Як пише кореспондент РІА "Новости", пасажир приватного таксі (міні-кеба), 29-річний Марк Дагган загинув у четвер в результаті перестрілки з поліцейськими, які спробували обшукати машину. У перестрілці також був поранений один з патрульних поліцейських.

За інформацією Скотланд-ярду, учасники стихійного протесту кидали пляшки із запальною сумішшю в поліцейські автомобілі, і їм вдалося підпалити дві патрульні машини, одну з яких вони відтягли на середину вулиці. Згодом учасники заворушень також підпалили двоповерховий автобус і почали громити довколишні магазини, виносячи з них товари.

За остаточними підрахунками Лондонської пожежної служби, їй довелося гасити 49 займань у районі.

Для відновлення порядку на місце були направлені співробітники підрозділу з боротьбі із стихійними масовими заворушннями. Журналісти, які висвітлювали події, мусили тікати після спроб нападу на них з боку протестуючих.

На ранок ситуація заспокоїлася, хоча, за повідомленнями очевидців, учасники акції перемістилися в сусідні квартали і продовжували громити магазини - від косметичних і спортивних до салонів оптики і побутової техніки. Є повідомлення і про напади на приватні будинки.

Під час заворушень 26 поліцейських одержали травми, кільком демонстрантам була надана медична допомога в лікарні.

Під вартою залишаються 42 заарештованих, які підозрюються в порушенні громадського порядку, крадіжках та крадіжках із зломом.