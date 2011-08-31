В Японії завершили найбільшу в історії країни військову операцію

Збройні сили Японії завершили сьогодні операцію з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Як передає ІТАР-ТАСС, операція стала найбільшою в повоєнній історії країни: в період найбільшого масштабу в ній було задіяно 107 тисяч солдатів і офіцерів армії, авіації і флоту.

Одразу ж після катастрофічного землетрусу 11 березня цього року і серії цунамі, що виникли внаслідок нього, збройні сили Японії було кинуто в зону лиха. Вони брали участь у порятунку постраждалих від стихії, займалися пошуком зниклих безвісти, після чого провели великомасштабну операцію зі збору тисяч тіл загиблих, розбору завалів, будівництва тимчасових збірних пунктів і громадських лазень для біженців.

Армійських фахівців було також направлено на ліквідацію наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1".

На сьогодні в зоні лиха залишаються лише 150 військових, зайнятих, зокрема, дезактивацією об'єктів і ґрунту поблизу постраждалої атомної станції. Проте роботи з розбору завалів, утилізації уламків, будівництва тимчасового житла тривають - тепер ними займаються винятково цивільні фахівці.