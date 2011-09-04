Куба не визнала нову владу Лівії

Кубинський МЗС заявив про те, що Гавана не визнає Перехідну національну раду Лівії, звинувативши НАТО у вбивстві тисяч мирних громадян, а ООН - в потуранні загарбницькій війні на лівійській території.

МЗС країни заявив, що, політика НАТО в регіоні спрямована на створення умов для військової інтервенції в Сирії, зажадавши припинення іноземного втручання у внутрішні справи цієї країни.

"Республіка Куба не визнає ні Перехідну національну раду, ні інші тимчасові органи влади (у Лівії), і визнає лише той уряд, який буде створено в цій країні легітимним чином і без іноземного втручання, шляхом вільної, суверенної і єдиної волі братського сирійського народу", - цитує заяву РІА "Новости".

Північноатлантичний альянс, відзначає кубинський МЗС, "під незграбним приводом" захисту цивільного населення, знищив тисячі цивільних осіб, не помітивши конструктивних ініціатив Африканського союзу та інших країн.

Крім того, затверджує Гавана, альянс "порушив проблемні резолюції, нав`язані Раді Безпеки ООН", зокрема, "при нападі на цивільні об`єкти, фінансуванні й постачанні озброєнь одній із сторін, і розгортанні оперативного і дипломатичного персоналу на території".

МЗС заявив, що розпочав відкликання кубинського дипперсоналу з країни.