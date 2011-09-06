Екс-прем'єра Ісландії судять за те, що приховував стан справ

В Ісландії 5 вересня почався судовий процес проти колишнього прем`єр-міністра Ісландії Гейра ХОРДЕ (Geir Haarde), на якого покладається відповідальність за розростання фінансової кризи в країні в 2008 році.

Як повідомляє AFP, Г.ХОРДЕ став першим політиком, який постав перед судом у зв`язку з кризою.

Слухання справи проходять у суді Landsdomur, заснованому в 1905 році спеціально для розгляду справ стосовно урядовців. Раніше цей суд ніколи не використовувався.

У квітні 2010 року спеціальна комісія встановила, що Г.ХОРДЕ (разом із ще трьома політичними діячами) винен у тому, що приховував дійсний стан фінансової системи країни. В результаті восени 2008 року банківський сектор Ісландії опинився в кризі, після чого уряд був змушений поспіхом націоналізувати всі найбільші банки країни й звернутися по допомогу до міжнародних інститутів. У січні 2009 року уряд Г.ХОРДЕ пішов у відставку.

Сам Г.ХОРДЕ заперечує свою провину й називає судовий процес, що почався, "фарсом" і помстою нинішньої влади, передає ВВС News.

Максимальне покарання, яке може загрожувати ісландському екс-прем`єру, - два роки тюремного ув’язнення. Як зазначає інформагентство, думки жителів країни розділилися - одні вважають його "цапом відбувайлом", інші вважають справедливим, якщо хтось із чиновників буде покараний за колапс фінансової системи.

У 2008 році Ісландія ледь не оголосила про дефолт через різке зростання інфляції, падіння курсу місцевої валюти та гігантський зовнішній борг, що в багато разів перевищив ВВП, нагадує Лента.ру. Уникнути дефолту країні вдалося завдяки фінансовій допомозі з-за кордону, зокрема, антикризового кредиту МВФ.