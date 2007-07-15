Лівійці погодилися на компенсацію: $1 мільйон за кожну померлу дитину

Лівійський фонд Каддафі повідомив, що родичі дітей, померлих від зараження ВІЛ-інфекцією, погодилися прийняти грошову компенсацію у розмірі 1 млн. дол. за кожного померлого, передає радіо «Свобода».

Інформація про це з`явилася напередодні повторного розгляду у понеділок справи п`яти болгарських медсестер і одного палестинського лікаря. Їх обвинувачують в умисному зараженні 400 лівійських дітей вірусом імунодефіциту людини.

Вища судова інстанція Лівії днями підтвердила смертний вирок всім шести іноземним медикам. Напередодні цього рішення фонд Каддафі вже повідомляв про досягнутий компроміс, який міг би врятувати життя засуджених медиків.