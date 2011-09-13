ЄС може викинути Грецію з Шенгенської зони

Сьогодні Європейський Союз запропонує механізм, яким припиняється дію Шенгенської угоди у ряді країн. Насамперед, цей захід спрямований проти Греції, потік нелегальних мігрантів з якої став дуже великим.

Про це повідомляє ZN.ua, з посиланням на Euronews.

Європейська комісія пропонує змінити правила, які регулюють межі зони. Чиновники вказують на географічне положення Греції і вважають за необхідне тимчасово вигнати її із зони Шенгену і запровадити прикордонний контроль між цією країною та іншими державами ЄС.

Пропозиція Єврокомісії - крайній захід, який може бути застосований.