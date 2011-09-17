Китай дає Білорусі мільярд доларів

Китай ухвалив остаточне рішення про виділення Білорусі кредиту на один мільярд доларів на пільгових умовах, повідомляє БЕЛТА. Також Білорусії наданий безвідплатний грант на суму близько 11 мільйонів доларів.

Як зазначає Agence France-Presse, кредит призначений для фінансування спільних китайсько-білоруських проектів. Деталі умов, на яких надається кредит, не розголошуються.

Про те, що Білорусь домовилася з Китаєм про кредит, стало відомо в березні 2010 року, зауважує Лента.ру. У вересні 2011 року міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець заявив, що країна покриє дефіцит бюджету за рахунок китайських грошей, а також за рахунок випуску євробондів.