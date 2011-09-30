Екс-голова Ради ЄС: Тимошенко мусила підписати контракт з Росією

Колишній керівник уряду Чехії, екс-глава Ради Європейського Союзу Мірек ТОПОЛАНЕК переконаний, що екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час газової кризи на початку 2009 року захистила людей і зберегла обличчя України.

Про це М.ТОПОЛАНЕК заявив в інтерв’ю чеському виданню Lidové noviny.

"Мушу сказати, що підхід українського уряду і конкретно Юлії ТИМОШЕНКО був дуже сміливим, і якщо їй щось загрожує за контракти, які вона підписала, то я це сприймаю як продовження внутрішньополітичного бою в Україні. Контракт, який вона була змушена підписати з Росією, захистив людей в Україні і зберіг обличчя України, якщо йшлося про її європейську спрямованість. Юлія ТИМОШЕНКО тоді сприймалася як людина, яка взяла участь у розв’язанні газової кризи, і не думаю, що її можливо за щось судити", - сказав М.ТОПОЛАНЕК.

Колишній голова Ради Європейського Союзу наголосив, що у 2009 році, підписавши газові контракти з Росією, Ю.ТИМОШЕНКО вчинила дуже мужньо.

"Я, як тодішній голова Ради ЄС, в рамках маятникової дипломатії розвивав над ТИМОШЕНКО великий тиск. За мною стояли півмільярда громадян держав ЄС, величезні проблеми Болгарії та Словаччини, Ангела МЕРКЕЛЬ, Європейська комісія. Юлія ТИМОШЕНКО тоді поводилася дуже відважно. У неї не було іншої можливості, крім домовленості з Росією. А моєю метою було, щоб Україна не програла з рахунком 0:10, тому що в тій суперечці вона тягла короткий кінець мотузки", - зазначив М.ТОПОЛАНЕК.