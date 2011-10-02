США призупнили допомогу Палестині

Конгрес США заблокував надання Палестинської національної адміністрації (ПНА) пакета допомоги в обсязі 200 мільйонів доларів у відповідь на подачу автономією заявки на вступ в ООН, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на джерело в конгресі.

Допомога буде заблокована "доки це питання не буде вирішене", підтвердилися повідомлення, які вже з`явилися раніше в британській газеті Independent.

Таке рішення "йде врозріз з намірами адміністрації Обами і відображає невдоволення конгресу діями Махмуда Аббаса (глави ПНА)", пише Independent.

Ряд конгресменів раніше навіть заявили, що США повинні перестати фінансувати ООН після подання заявки Палестини, зазначає Франс Прес.

Минулого тижня мережа палестинських неурядових організацій (НУО) відмовилися приймати фінансування з боку Американського агентства міжнародного розвитку USAID, яке приймає, за їх визначенням, "несправедливі стандарти".

Заявку Палестини передав до Ради Безпеки 23 вересня на 66-й сесії ГА ООН Генеральний секретар світової організації Пан Гі Мун від глави ПНА Махмуда Аббаса.

Рада Безпеки ООН розглянула у п`ятницю намір Палестини стати повноправним членом світової організації і передала її заявку до експертного комітету, щоб встановити, наскільки вона відповідає необхідним технічним вимогам.

Водночас, Ізраїль і ряд західних країн вважають, що односторонні дії палестинців на тлі тупика на переговорах можуть призвести до їх зриву і ускладнити ситуацію в регіоні, зазначає РІА "Новости"...