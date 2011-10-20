Парламент Канади одноголосно засудив вирок Тимошенко

Парламент Канади одноголосно засудив вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та політично-вмотивоване правосуддя в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», зокрема, у вівторок Палата громад Канади завершила чотиригодинні термінові дебати про регрес демократії в Україні, під час яких всі чотири партії одноголосно засудили політично-вмотивоване вибіркове правосуддя та засудження Ю.ТИМОШЕНКО.

«Месидж від Канади був чітким», - заявив виконавчий директор Конгресу українців Канади Тарас ЗАЛУСЬКИЙ, який був присутній на дебатах.

«Якщо Україна хоче, щоб її вважали демократичною країною серед інших країн світу, вона повинна покласти край політично-вмотивованим показовим судам та репресіям проти опозиційних політиків», - наголосив він.

У свою чергу президент Конгресу українців Канади Павло ГРОД заявив, що Палата громад одностайно висловила занепокоєння подальшим руйнуванням демократії в Україні, включаючи останнє політично-вмотивоване та цілеспрямоване переслідування і засудження українською владою колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та інших опозиційних політиків.

Запропонована Парламентом Канади стратегія для України включає в себе, зокрема, підтримку громадянського суспільства, неурядових організацій, незалежних ЗМІ, перегляд пріоритетів канадсько-українських відносин, моніторинг майбутніх парламентських виборів.

«Парламентські вибори у жовтні 2012 року будуть єдиною реальною можливістю збалансувати владу, адже сьогодні як парламент, так і судова система контролюються Президентом… Щодо наступних парламентських виборів існують серйозні побоювання. Як можна буде оголосити їх чесними та вільними, якщо лідери двох опозиційних партій, включаючи лідера офіційної опозиції, не мають змоги взяти в них участь?», - зазначається у документі.

На дебатах були присутні, зокрема, міністр закордонних справ Канади Джон БЕЙРД, Представник уряду в Палаті общин Пітер Ван ЛОАН, міністр громадянства та імміграції Джейсон КЕННІ, Парламентський секретар міністра закордонних справ Боб ДЕЧЕРТ, голова Канадсько-української парламентської групи дружби Роберт СОПАК, старший депутат від опозиції Пеггі НЕШ, колишній міністр юстиції Ірвін КОТЛЕР.